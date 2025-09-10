Путин назначил Казакову замглавы Службы по вопросам гражданства

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Алексей Белкин

Владимир Путин назначил экс-начальника главного управления по вопросам миграции МВД, генерал-лейтенанта Валентину Казакову замглавы Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, по указу президента России заместителем начальника службы – начальником департамента разрешительно-визовой работы стал генерал-майор полиции Кирилл Адзинов.

Вместе с тем российский лидер освободил от должностей главу управления МВД по Сахалинской области, генерал-майора Арсена Исагулова и начальника МВД Ингушетии, генерал-лейтенанта Михаила Коробкина.

Ранее экс-руководитель МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий стал заместителем главы МЧС России.

Одновременно с его назначением Путин продлил до 13 октября 2026 года срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову.