Путин создал в АП РФ новое "зарубежное" управление

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин создал в администрации президента РФ новое "зарубежное" управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Соответствующий указ вступает в силу с пятницы, 29 августа.

В документе отмечается, что распоряжение было подписано "в целях совершенствования деятельности администрации президента РФ".

При этом глава государства решил упразднить два других управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.

Путин поручил главе АП РФ провести необходимые организационно-штатные мероприятия в течение 3 месяцев.

Ранее президент назначил Андрея Никитина министром транспорта России. Кадровые перестановки в Кремле объяснили позицией Путина, который счел, что рабочие качества и опыт чиновника будут наилучшим образом способствовать выполнению поставленных задач.

8 июля все депутаты Госдумы на пленарном заседании поддержали утверждение Никитина на пост главы Минтранса.