Экс-руководитель МЧС ДНР Кострубицкий стал замглавы МЧС России

Фото: ТАСС/Наталья Шатохина/NEWS.ru

Экс-руководитель МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР), генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Кострубицкий стал заместителем главы МЧС России. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Кроме того, президент РФ продлил до 13 октября 2026 года срок службы директору Государственной фельдъегерской службы (ГФС) РФ Валерию Тихонову.

Ранее Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат объяснил уход со службы возрастом и выходом на пенсию.

Этот пост занял Дмитрий Любинский. Вместе с тем он оставил должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрии.