Генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на пост главы Верховного суда

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Генеральный прокурор России Игорь Краснов направил заявление, в котором попросил назначить его на пост главы Верховного суда (ВС) РФ. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин, передает ТАСС.

Глава ВС РФ назначается Совфедом на 6 лет по представлению российского президента. У кандидата на данную должность должно быть положительное заключение Высшей квалификационной коллегии судей России.

Краснов находится на должности генпрокурора с 22 января 2020 года. 22 января 2025-го Владимир Путин переназначил его на данном посту.

Кроме того, Краснову был присвоен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также ему была вручена Почетная грамота президента РФ. 22 августа Путин присвоил генпрокурору звание заслуженного юриста РФ.

Должность главы ВС РФ с 17 апреля 2024 года занимала Ирина Подносова. Однако 22 июля 2025-го она скончалась на 72-м году жизни после борьбы с тяжелым заболеванием.

После ее смерти президиум Верховного суда назначил Юрия Иваненко исполняющим обязанности председателя ВС РФ. До этого он занимал пост заместителя главы ВС РФ – председателя судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда.

