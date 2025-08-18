Мишустин освободил Добрякова от должности замглавы Росавиации по его просьбе

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Замглавы Росавиации Андрей Добряков покинул свой пост по собственному желанию. Соответствующее распоряжение правительства РФ, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

"Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", – сообщается в документе.

Добряков был назначен на должность заместителя руководителя Росавиации в марте 2023 года после смены главы ведомства. Этот пост занял Дмитрий Яров, заменив Александра Нерадько.

Добряков отвечал за обеспечение летной годности и сертификацию авиационной техники.

Ранее Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД РФ, освободив его от должности чрезвычайного и полномочного посла в Австрии. Документ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 18 августа.

До этого замглавы Минфина Иван Чебесков был назначен председателем совета Российско-киргизского фонда развития. Таким образом, от соответствующих обязанностей был освобожден Тимур Максимов.