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25 июля, 13:54 (обновлено 25.07.2025 14:52)

Политика

Путин назначил Михно новым послом России в Польше

Фото: РИА Новости/Сергей Отрошко

Владимир Путин назначил новым послом в Польше Георгия Михно. Соответствующий указ главы государства был размещен на официальном портале правовой информации.

Однако позднее он исчез с сайта.

С августа 2014 года должность занимает Сергей Андреев. В свою очередь, Михно работает заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.

До этого Путин освободил Михаила Богданова от должности замглавы МИД РФ и спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат объяснил это возрастом и выходом на пенсию.

При этом информация о том, кто займет место Богданова, пока не поступала.

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