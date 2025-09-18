Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генпрокурора

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин выдвинул кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

По его словам, было получено представление президента для проведения соответствующих консультаций.

"Провести консультации по представленной президентом РФ кандидатуре на должность генерального прокурора РФ на 596-м заседании Совета Федерации 24 сентября 2025 года", – говорится в сообщении.

Кроме того, в СФ поступило представление Путина для назначения генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда.

Гуцан родился 6 июля 1960 года в Ленинградской области. В 1987-м он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сегодня Санкт-Петербургский государственный университет. – Прим. ред.). Известно, что Гуцан учился на одном крусе с нынешними зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, министром юстиции Константином Чуйченко и замгенпрокурора Николаем Винниченко.

В разные годы Гуцан был стажером прокуратуры в Ленинграде, помощником прокурора по надзору за следствием в органах госбезопасности, старшим прокурором, начальником отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.

Кроме того, в 2000-х годах Гуцан работал помощником заместителя генерального прокурора по особым поручениям, был замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Винниченко. С 2007 по 2018 год занимал пост заместителя генпрокурора Юрия Чайки.

Ранее комиссия при президенте одобрила кандидатуру Краснова на должность главы Верховного суда. Пост стал вакантным 22 июля 2025 года из-за смерти председателя высшей судебной инстанции Ирины Подносовой. Она скончалась после тяжелой болезни на 72-м году жизни.

После этого исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили экс-заместителя его главы Юрия Иваненко.