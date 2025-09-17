Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 12:13

Комиссия при президенте одобрила Краснова на должность председателя Верховного суда РФ

Фото: kremlin.ru

Комиссия при президенте РФ по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий одобрила кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС) РФ. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

В сообщении указано, что Краснов рекомендован для представления Совету Федераций для назначения на должность.

Пост главы Верховного суда стал вакантным 22 июля 2025 года из-за смерти председателя высшей судебной инстанции Ирины Подносовой. Она скончалась после тяжелой болезни на 72-м году жизни.

После этого исполняющим обязанности председателя Верховного суда назначили экс-заместителя главы ВС РФ Юрия Иваненко.

Позже Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить Краснова на должность председателя ВС. Решение было принято единогласно, Иваненко также поддержал его кандидатуру.

