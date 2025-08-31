Путин продлил на год срок полномочий главы СК Бастрыкина

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Владимир Путин продлил срок госслужбы председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, срок службы Бастрыкина был продлен до 27 августа 2026 года.

Ранее источники СМИ уже сообщали о продлении срока полномочий главы СК. На днях Бастрыкину исполнилось 72 года. Он возглавляет Следственный комитет с 2011 года.

На тот момент максимальный срок пребывания на службе в Следкоме составлял 65 лет. Однако в октябре прошлого года Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы СК РФ после достижения им 70 лет.