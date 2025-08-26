Форма поиска по сайту

26 августа, 17:20

ТАСС: главе СК Бастрыкину продлили срок полномочий

Главе СК Бастрыкину продлили срок полномочий – СМИ

Фото: kremlin.ru

Срок полномочий Александра Бастрыкина на должности председателя Следственного комитета России продлен на один год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

Со слов инсайдера, соответствующее распоряжение было "на днях". Согласно документу, данный пост он будет занимать до 27 августа 2026 года.

Бастрыкин стал главой СК в январе 2011-го. На тот момент максимальный срок пребывания на службе в Следственном комитете составлял 65 лет.

Однако в октябре 2014 года Владимир Путин подписал закон о возможности продления срока полномочий главы ведомства после достижения им 70 лет. Инициатива была поддержана Госдумой и Совфедом.

Бастрыкину в августе этого года исполнится 72.

