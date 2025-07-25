Минпромторг намерен сократить количество брендов для параллельного импорта

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Минпромторг РФ предложил исключить бренды Biorepair, Oral-b, Braun и другие из параллельного импорта, следует из приказа министерства.

Механизм параллельного импорта заработал в России в 2022 году, когда многие иностранные бренды ушли с отечественного рынка. Он предусматривает ввоз зарубежной продукции без разрешения производителя, добавили в ведомстве.

"Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master", – заявили РИА Новости в Минпромторге.

Изменения в перечне продукции параллельного импорта вводятся в связи замещением позиций российскими аналогами или товарами из дружественных стран. Кроме того, некоторые поставки возобновились.

Последние изменения в перечень параллельного импорта вносили в апреле 2025 года. Тогда исключили некоторых иностранных производителей принтеров и многофункциональных устройств для печати, а также убрали ноутбуки и компьютеры HP и Fujitsu. В списке остались только бренды лечебной косметики.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сделать российские Labubu мировым трендом. По словам парламентария, отечественными матрешками зарубежных потребителей уже не удивишь. Она отметила, что в России много талантливых и творческих личностей, которым нужна помощь в продвижении их креативных товаров.