Россияне смогут увидеть следующее суперлуние через год

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Жители России смогут увидеть следующее суперлуние 24 декабря 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

"В этот день произойдет наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем (наиболее близкая к Земле точка лунной орбиты. – Прим. ред.) орбиты Луны", – говорится в сообщении.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Николай Железнов отметил, что 24 декабря следующего года видимый диаметр Луны будет примерно на 10% больше, чем в момент прохождения апогея.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что для наблюдения за "затмением века" 2 августа 2027 года можно уехать в Египет, Тунис или Саудовскую Аравию. Это солнечное затмение будет уникально тем, что продлится 6 минут 23 секунды. При этом максимально возможное время затмения – 7 минут 30 секунд.

Отмечается, что за такое продолжительное время ученые смогут провести много разных наблюдений.