Сенатор Мурог: снижение минимальных баллов ЕГЭ может ослабить мотивацию учеников

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Снижение минимальных баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по базовым предметам может ослабить мотивацию выпускников. Об этом заявил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, передает ТАСС.

Сенатор указал на данные исследований, согласно которым 39% школьников высоко оценивают стресс от экзаменов. Кроме того, утверждается, что для 91% главным источником волнений являются собственные ожидания.

Мурог пояснил, что снижение планки хотя бы на 1–2 балла допустимо лишь в определенных случаях, например, смене образовательных стандартов. В противном случае снижение минимального порога рискует в том числе ослабить авторитет системы оценки.

Ранее в Минобрнауки России определили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2026/2027 учебный год. В частности, по русскому языку, профильной математике и еще ряду предметов необходимо будет набрать минимум 40 баллов. При этом некоторые показатели изменились по сравнению с предыдущим учебным годом.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. Первыми выпускники сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем будут проведены ЕГЭ по русскому языку, математике базового и профильного уровней.