Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 08:18

Общество
Главная / Новости /

Сенатор Мурог: снижение минимальных баллов ЕГЭ может ослабить мотивацию учеников

В Совфеде оценили идею снижения минимальных баллов по ЕГЭ

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Снижение минимальных баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по базовым предметам может ослабить мотивацию выпускников. Об этом заявил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог, передает ТАСС.

Сенатор указал на данные исследований, согласно которым 39% школьников высоко оценивают стресс от экзаменов. Кроме того, утверждается, что для 91% главным источником волнений являются собственные ожидания.

Мурог пояснил, что снижение планки хотя бы на 1–2 балла допустимо лишь в определенных случаях, например, смене образовательных стандартов. В противном случае снижение минимального порога рискует в том числе ослабить авторитет системы оценки.

Ранее в Минобрнауки России определили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2026/2027 учебный год. В частности, по русскому языку, профильной математике и еще ряду предметов необходимо будет набрать минимум 40 баллов. При этом некоторые показатели изменились по сравнению с предыдущим учебным годом.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 1 июня. Первыми выпускники сдадут экзамены по истории, литературе и химии. Затем будут проведены ЕГЭ по русскому языку, математике базового и профильного уровней.

Утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика