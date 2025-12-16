Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минобрнауки России определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ведомству вузы на 2026/2027 учебный год, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ министерства.

По русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии выпускникам необходимо будет набрать минимум 40 баллов. По физике им нужно будет получить 41 балл, по обществознанию – 45 баллов, а по информатике – 46 баллов.

При этом некоторые баллы изменились по сравнению с 2025/2026 учебным годом. Например, по химии и биологии они были повышены с 39 до 40 баллов, по физике – с 39 до 41 балла, по информатике – с 44 до 46 баллов, по истории – с 36 до 40 баллов, а по иностранному языку – с 30 до 40 баллов.

Минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, профильной математике, географии и литературе сохранены на прежнем уровне. Их значения установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года. Отмечается, что изменения затронут около 1% поступающих.

Ранее в России утвердили расписание ЕГЭ на 2026 год. Основной период сдачи начнется 1 июня, в этот день запланированы экзамены по истории, литературе и химии. Затем 4 июня состоится ЕГЭ по русскому языку, а 8-го числа – по математике базового и профильного уровней.

