Ограничения введены в районе аэропорта Внуково

Фото: depositphotos/Chalabala

Аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Введены ограничения на использование воздушного пространства, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также предупредил пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань тоже принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В ночь на среду, 24 декабря, украинские БПЛА попытались атаковать Москву. В настоящему моменту силами ПВО уничтожены 3 вражеских дрона. На месте падения обломков работают экстренные службы, отмечал Сергей Собянин.