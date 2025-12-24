Форма поиска по сайту

24 декабря, 07:29

Общество

Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре лососевых рыб пяти торговых марок, сообщает РИА Новости со ссылкой на масштабное исследование организации.

Специалисты изучили продукцию производителей "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра", "Очень нежная", "365 дней", "Камчатское море", "Меридиан", "Москва на волне", "Путина", "Ашан", "Корсаков", "Тунгутун", "Авача", "Вкусвилл", "Сахалинский Икорный Дом", "МорМер", "Тунайча", "Горчаков" и Metro Chef.

Кишечную палочку, в частности, обнаружили в икре "Московский рыбокомбинат", "Русское Море", "Красное золото", "Деликатеска", "Красная икра". В продукции "МорМер" и "Горчаков" выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

При этом ни в одном из проверенных образцов не были найдены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу, сульфитредуцирующие клостридии, золотистый стафилококк, а также плесень.

Эксперты уточнили, что в икре "Москва на волне" зафиксировано превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Также у образцов двух марок во вкусе отмечена горечь, еще в одном – горечь и острота, а в третьем – горечь и кисловатое послевкусие, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества, это является нарушением, однако поскольку икра изготовлена по нормам технических условий (ТУ), было зафиксировано только несоответствие требованиям организации.

Икра марки "Деликатеска", изготовленная по ГОСТу, не соответствует стандарту по количеству соли – 3,2% против принятых 4–7% в зависимости от сорта. Вместе с тем выяснилось, что продукция марки "365 дней", произведенная по техническим условиям, не соответствует стандарту Роскачества по соли (2–5%), так как ее количество превышает 5%.

"Жидкость, вытекшая из лопнувших икринок, называется "джус". Количественное содержание джуса в икре не регулируется. Поэтому требования к его содержанию установлены в стандарте Роскачества – не более 1% джуса от общей массы. В этом исследовании в 12 банках было от 1,6% до 9,3% джуса", – рассказали в организации.

Также в Роскачестве отметили, что у марки "Авача" на банке указано "икра горбуши", но по данным ДНК-теста, это более дорогая икра кеты. Формально это является нарушением технического регламента.

По итогам проверки ряд производителей сообщил о проведении внутренних расследований, усилении контроля качества продукции и дополнительной работе с персоналом. Торговая сеть Metro направила запрос поставщику марки "Горчаков", а ритейлер "Ашан" провел корректирующие мероприятия с производителями марок "Ашан" и "Авача".

Ранее Роскачество обнаружило стафилококк и кишечную палочку в готовом холодце девяти марок. В частности, проверку не прошла продукция бренда "Ремит". Кишечная палочка была найдена в холодце торговых марок "Диво", "Ашан" и "Раменский деликатес".

