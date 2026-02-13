Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 13:43

Происшествия

На Алтае троих детей выписали из больницы после госпитализации из центра реабилитации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из больницы выписаны трое детей, которые ранее были госпитализированы с симптомами вирусной кишечной инфекции из центра реабилитации в Алтайском крае, сообщили ТАСС в министерстве социальной защиты региона.

Там добавили, что новых случаев госпитализации не зарегистрировано. Еще восемь детей остаются под медицинским наблюдением.

О госпитализации 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра "Радуга" в Первомайском районе Алтайского края стало известно 13 февраля. По данным краевого министерства соцзащиты, сотрудники центра вызвали врачей при первых признаках болезни. Детей без соответствующих признаков отправили домой.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В учреждении начали проводить противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика