На Алтае троих детей выписали из больницы после госпитализации из центра реабилитации

Из больницы выписаны трое детей, которые ранее были госпитализированы с симптомами вирусной кишечной инфекции из центра реабилитации в Алтайском крае, сообщили ТАСС в министерстве социальной защиты региона.

Там добавили, что новых случаев госпитализации не зарегистрировано. Еще восемь детей остаются под медицинским наблюдением.

О госпитализации 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из реабилитационного центра "Радуга" в Первомайском районе Алтайского края стало известно 13 февраля. По данным краевого министерства соцзащиты, сотрудники центра вызвали врачей при первых признаках болезни. Детей без соответствующих признаков отправили домой.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. В учреждении начали проводить противоэпидемические мероприятия совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.