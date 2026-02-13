Песков: обсуждать экономические связи с США до прогресса по Украине нельзя

Фото: kremlin.ru

О конкретных моментах по экономическому сотрудничеству РФ и США вряд ли можно говорить до достижения урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока это ограничивается обсуждениями. Но по мере того, и если мы продвинемся по пути мирного урегулирования, то тогда это может уже перейти в прикладную плоскость", – сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что Москва направила в Вашингтон свой план по экономическому взаимодействию. СМИ назвали концепт "планом главы РФПИ Кирилла Дмитриева". В публикации приводились данные о возможности открытия совместных с США предприятий и расчетов в долларах.

"Это достаточно очевидная вещь <...> Разумеется, мы предлагаем сотрудничество. Разумеется, в этом сотрудничестве заинтересованы потенциально компании двух стран – вот вам и совместные предприятия", – указал Песков.

Кроме того, некоторые американские компании, ушедшие из России, хотят вернуться на российский рынок. По словам Пескова, Москва не отказывалась от использования доллара – это сами Штаты ограничили ряд стран в праве использовать свою валюту. Поэтому данные государства перешли на альтернативные платежи.

"Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", – ответил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков рассказывал, что третий раунд трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США состоится на следующей неделе, 16–22 февраля. При этом он не раскрыл место и дату проведения консультаций, заверив, что более подробная информация появится позднее. Предполагается, что стороны должны будут обсудить территориальный вопрос.

