Анатолий Журавлев рассказал о спектакле "Клавдия" в Театре на Юго-Западе

Фото: Театр на Юго-Западе

Спектакль-концерт "Клавдия" в Театре на Юго-Западе рассказывает о жизни и творчестве народной артистки Советского Союза, русской актрисы и певицы Клавдии Шульженко, рассказал Агентству "Москва" режиссер-постановщик Анатолий Журавлев.

Музыкальный спектакль будет представлен на сцене Театра на Юго-Западе 8 и 28 мая. Уточнялось, что постановка реализуется специально к 120-летию со дня рождения Шульженко. Билеты доступны на сайте.

"Мы прослеживаем весь ее жизненный и творческий путь – от рождения до юбилейного концерта в Колонном зале Дома Союзов", – поделился Журавлев.

По его словам, отдельное внимание уделено военным годам. За первый год блокады Ленинграда Шульженко дала 500 концертов, за что была удостоена медали "За оборону Ленинграда". Послевоенный период показан как время наивысшего ее творческого успеха.

В постановке также найдут отражение судьбоносные встречи артистки с Исааком Дунаевским, Василием Соловьевым-Седым, Иосифом Кобзоном и другими. Спектакль сочетает диалоги, монологи, драматические сцены и вокальные номера под живой оркестр.

Как подчеркнул режиссер, ключевая особенность – живое музыкальное сопровождение. Прозвучат не только знаменитые "Синий платочек" и "Давай закурим", но и редко исполняемые произведения, написанные для Шульженко лучшими советскими авторами.

