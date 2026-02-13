Глава МВД РФ наградил сотрудника ГАИ, остановившего неуправляемую фуру в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил сотрудника столичной Госавтоинспекции Павла Сметанина медалью "За смелость во имя спасения". Об этом сообщила официальный представитель российского министерства Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Правоохранитель предотвратил ДТП, при котором могли пострадать водители других транспортных средств и пешеходы. Мужчина, патрулируя улицу Академика Скрябина, заметил фуру, которая ехала по встречной полосе.

Сотрудники ГАИ попытались остановить большегруз, перекрыв своей машиной проезд, однако фура продолжила движение. Тогда Сметанин открыл дверь проезжающего тягача и заметил, что водитель находится без сознания. Оказалось, что ему стало плохо за рулем. Сметанин поднялся в кабину и остановил грузовик.

На место происшествия была вызвана скорая помощь, но водитель фуры скончался.

Ранее Сергей Собянин высоко оценил труд столичной полиции. Мэр на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по столице поблагодарил сотрудников полиции за работу, отметив, что как в Москве, так и в России наблюдалась тревожная обстановка. Тем не менее столичная полиция справилась со всеми вызовами.

Собянин назвал важным снижение таких видов преступлений, как грабежи, кражи, разбои и угоны машин, в десятки раз за предыдущие годы. В этом отношении Москва лидирует не только среди всех российских, но и большинства мировых городов.

На заседании отличившимся сотрудникам столичного главка МВД РФ объявили благодарности мэра Москвы и вручили ведомственные награды за добросовестный труд и профессионализм. Помимо этого, за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности в Москве почетной грамотой награжден участник ВОВ Михаил Сабанин.