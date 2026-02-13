Платформа станции Нижегородская МЦД-4 подтоплена из-за прорыва трубы

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Часть платформы на станции Нижегородская МЦД-4 подтоплена из-за прорыва трубы. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

На месте ведутся работы по устранению воды при помощи специального оборудования, в том числе насосов. На время проведения работ часть платформы огорожена. Причины случившегося выясняются.

При этом ЧП не влияет на посадку и высадку пассажиров. Движение поездов осуществляется штатно.

Ранее на станции МЦК Нижегородская просела платформа. В связи с этим поезда проезжали участок без остановки. После обнаружения проблемы сработали защитные механизмы. Это позволило обеспечить не только целостность конструкции, но и безопасность граждан.