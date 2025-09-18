Маркировка по системе "Честный знак" может вызвать сбои в поставках кофе и чая в России

В России могут произойти сбои в поставках чая и кофе. По словам производителей, это может произойти из-за неготовности к обязательной маркировке по системе "Честный знак".

Для того чтобы на полках не появился дефицит этих напитков, бизнес попросил Минпромторг сдвинуть сроки внедрения маркировки.

Как она скажется на ценах? Не исчезнут ли чай и кофе с полок магазинов? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.