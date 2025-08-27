27 августа, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в столице выявили магазин со школьной одеждой без маркировки
Представители "Народного фронта" обнаружили в магазине на северо-западе столицы школьную одежду без необходимой маркировки, которая гарантирует качество товара.
Соответствующий QR-код должен быть абсолютно на всей детской одежде. Покупатель, отсканировав его, может получить информацию о производителе, составе, размере и цвете товара.
По словам экспертов, отсутствие маркировки является грубым нарушением. Владелец магазина рискует не только лишиться товара, но и понести уголовную ответственность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Роспотребнадзор начнет контролировать наличие маркировки на товарах маркетплейсов
- Приложение "Честный знак" стало обязательным для предустановки