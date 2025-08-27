Форма поиска по сайту

27 августа, 21:35

"Московский патруль": в столице выявили магазин со школьной одеждой без маркировки

"Московский патруль": в столице выявили магазин со школьной одеждой без маркировки

Представители "Народного фронта" обнаружили в магазине на северо-западе столицы школьную одежду без необходимой маркировки, которая гарантирует качество товара.

Соответствующий QR-код должен быть абсолютно на всей детской одежде. Покупатель, отсканировав его, может получить информацию о производителе, составе, размере и цвете товара.

По словам экспертов, отсутствие маркировки является грубым нарушением. Владелец магазина рискует не только лишиться товара, но и понести уголовную ответственность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Московский патруль
