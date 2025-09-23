Форма поиска по сайту

23 сентября, 17:30

Экономика

"Деньги 24": темп роста цен на бензин в России почти в два раза превысил общую инфляцию

Темп роста цен на бензин в России почти в два раза превысил общую инфляцию, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Бензин подорожал с начала года на 7,7%, а общая инфляция составила чуть больше 4%.

Эксперт отметил, что несмотря на снижение сезонного фактора, темпы роста цен на бензин остаются высокими. Их немного замедлил запрет на экспорт нефтепродуктов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

