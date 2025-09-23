"Деньги 24": темп роста цен на бензин в России почти в два раза превысил общую инфляцию

Темп роста цен на бензин в России почти в два раза превысил общую инфляцию, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Бензин подорожал с начала года на 7,7%, а общая инфляция составила чуть больше 4%.

Эксперт отметил, что несмотря на снижение сезонного фактора, темпы роста цен на бензин остаются высокими. Их немного замедлил запрет на экспорт нефтепродуктов.

