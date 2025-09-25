Экономист Масленников: ситуация на АЗС в России стабилизируется к концу октября

Недостаток топлива возник на некоторых АЗС в ряде регионов, сообщили СМИ. С чем это связано и как быстро удастся стабилизировать ситуацию, расскажет Москва 24.

"Принимаются все меры"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Некоторые АЗС начали ограничивать продажу бензина в ряде российских регионов. По словам главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, в баки заливают не более 10–20 литров на одного покупателя, либо же заправки временно переходят на реализацию только дизельного топлива.

"Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками", – сказал он.





Павел Баженов глава НТС В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока.

При этом Баженов сказал радио КП, что недостаток топлива носит локальный характер.

"Не надо сгущать краски и пытаться делать из этого системную какую-то проблему. Также не стоит даже в рамках тех субъектов, где есть сложности и перебои, тоже бить в колокола", – подчеркнул эксперт.

В частности, о перебоях с топливом на АЗС рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. В своем телеграм-канале он сообщил, что ситуация вызвана снижением объемов переработки на нефтезаводах.

"Принимаются все необходимые меры. В течение двух дней (пост опубликован 25 сентября. – Прим. ред.) планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", – заверил Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что находится в прямом контакте с федеральными службами, и попросил жителей и гостей полуострова проявить терпение.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении продлить ограничения на экспорт бензина за рубеж до конца 2025 года. Эта же мера коснется поставок дизтоплива для непроизводителей на тот же срок.





Александр Новак вице-премьер РФ Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами.

Ограничения не затронут лишь поставки в рамках межправительственных остатков. Новак отметил, что в РФ наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов, однако он покрывается благодаря накопленным остаткам. В целом же на топливном рынке "баланс по сентябрю и октябрю сложен", а профильные ведомства вместе с РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства, подчеркнул вице-премьер.

Сезонный вопрос

Временные перебои с поставками бензина связаны с комплексом экономических и логистических факторов. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, масштаб ситуации не столь значителен.

"Речь идет не о повсеместном дефиците, а о локальных проблемах в отдельных регионах, где некоторые заправки временно не продают бензин. Важно понимать, что эти станции относятся к независимым сетям, которые приобретают топливо на бирже, в отличие от крупных сетей, имеющих собственную добычу и переработку. На заправках последних топливо присутствует в полном объеме", – сказал Юшков.





Игорь Юшков эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Суть проблемы заключается в резком росте биржевых цен на бензин: в августе были обновлены рекорды по стоимости АИ-95, а в сентябре – АИ-92. Независимые АЗС вынуждены покупать топливо по высоким ценам, но не могут адекватно поднять розничную стоимость из-за конкуренции с крупными сетями. Они же сохраняют стабильные цены благодаря долгосрочным контрактам.

"Дополнительным сдерживающим фактором выступает мониторинг Федеральной антимонопольной службы. В результате независимые операторы работают в убыток и временно приостанавливают продажи бензина", – сказал специалист.

Очереди же Юшков связал преимущественно с "потребительской паникой".

"Также это происходит, когда, например, в округе пять независимых АЗС и одна сетевая. Соответственно, в последнюю выстраивается очередь", – добавил специалист.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 заверил, что ситуация с топливом стабилизируется в ближайшее время.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Поводов для паники нет. Ситуация должна нормализоваться до конца октября, чему будет способствовать как урегулирование системных вопросов, так и сезонное снижение автомобильного трафика.

Временные трудности же эксперт связал с комплексом факторов. Один из них – стоимость железнодорожных поставок. При этом в РЖД утвердили скидки в 50% для перевозчиков нефтепродуктов, что окажет положительное влияние на ситуацию.

"Сложность вызвали и биржевые торги, когда в первые минуты сессии весь объем топлива выкупался "ботами", создавая посреднические надбавки. На решение этой проблемы потребовалось около двух недель, и сейчас процесс стабилизируется", – отметил экономист.

При этом еще остается нерешенным вопрос с топливным демпфером. Это механизм господдержки, который сдерживает рост цен на бензин и дизель в РФ. По словам Масленникова, Минфин согласен на корректировки в этом вопросе, а ситуация должна быть урегулирована в ближайшие недели.

