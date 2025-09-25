Форма поиска по сайту

25 сентября, 18:47

Экономика
Экономист Масленников: ситуация на АЗС в России стабилизируется к концу октября

Едем дальше: когда стабилизируется ситуация с топливом на АЗС в России

Недостаток топлива возник на некоторых АЗС в ряде регионов, сообщили СМИ. С чем это связано и как быстро удастся стабилизировать ситуацию, расскажет Москва 24.

"Принимаются все меры"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Некоторые АЗС начали ограничивать продажу бензина в ряде российских регионов. По словам главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, в баки заливают не более 10–20 литров на одного покупателя, либо же заправки временно переходят на реализацию только дизельного топлива.

"Эти меры должны помочь владельцам сетей переждать непростой период дефицита и не закрывать временно АЗС, как это произошло ранее с отдельными небольшими заправками", – сказал он.

В целом ситуация касается в первую очередь Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока.
Павел Баженов
глава НТС

При этом Баженов сказал радио КП, что недостаток топлива носит локальный характер.

"Не надо сгущать краски и пытаться делать из этого системную какую-то проблему. Также не стоит даже в рамках тех субъектов, где есть сложности и перебои, тоже бить в колокола", – подчеркнул эксперт.

В частности, о перебоях с топливом на АЗС рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. В своем телеграм-канале он сообщил, что ситуация вызвана снижением объемов переработки на нефтезаводах.

"Принимаются все необходимые меры. В течение двух дней (пост опубликован 25 сентября. – Прим. ред.) планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92", – заверил Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что находится в прямом контакте с федеральными службами, и попросил жителей и гостей полуострова проявить терпение.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении продлить ограничения на экспорт бензина за рубеж до конца 2025 года. Эта же мера коснется поставок дизтоплива для непроизводителей на тот же срок.

Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами.
Александр Новак
вице-премьер РФ

Ограничения не затронут лишь поставки в рамках межправительственных остатков. Новак отметил, что в РФ наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов, однако он покрывается благодаря накопленным остаткам. В целом же на топливном рынке "баланс по сентябрю и октябрю сложен", а профильные ведомства вместе с РЖД и нефтяными компаниями работают над увеличением объемов производства, подчеркнул вице-премьер.

Сезонный вопрос

Фото: 123RF/fotoall

Временные перебои с поставками бензина связаны с комплексом экономических и логистических факторов. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, масштаб ситуации не столь значителен.

"Речь идет не о повсеместном дефиците, а о локальных проблемах в отдельных регионах, где некоторые заправки временно не продают бензин. Важно понимать, что эти станции относятся к независимым сетям, которые приобретают топливо на бирже, в отличие от крупных сетей, имеющих собственную добычу и переработку. На заправках последних топливо присутствует в полном объеме", – сказал Юшков.

Суть проблемы заключается в резком росте биржевых цен на бензин: в августе были обновлены рекорды по стоимости АИ-95, а в сентябре – АИ-92. Независимые АЗС вынуждены покупать топливо по высоким ценам, но не могут адекватно поднять розничную стоимость из-за конкуренции с крупными сетями. Они же сохраняют стабильные цены благодаря долгосрочным контрактам.
Игорь Юшков
эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности

"Дополнительным сдерживающим фактором выступает мониторинг Федеральной антимонопольной службы. В результате независимые операторы работают в убыток и временно приостанавливают продажи бензина", – сказал специалист.

Очереди же Юшков связал преимущественно с "потребительской паникой".

"Также это происходит, когда, например, в округе пять независимых АЗС и одна сетевая. Соответственно, в последнюю выстраивается очередь", – добавил специалист.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с Москвой 24 заверил, что ситуация с топливом стабилизируется в ближайшее время.

Поводов для паники нет. Ситуация должна нормализоваться до конца октября, чему будет способствовать как урегулирование системных вопросов, так и сезонное снижение автомобильного трафика.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

Временные трудности же эксперт связал с комплексом факторов. Один из них – стоимость железнодорожных поставок. При этом в РЖД утвердили скидки в 50% для перевозчиков нефтепродуктов, что окажет положительное влияние на ситуацию.

"Сложность вызвали и биржевые торги, когда в первые минуты сессии весь объем топлива выкупался "ботами", создавая посреднические надбавки. На решение этой проблемы потребовалось около двух недель, и сейчас процесс стабилизируется", – отметил экономист.

При этом еще остается нерешенным вопрос с топливным демпфером. Это механизм господдержки, который сдерживает рост цен на бензин и дизель в РФ. По словам Масленникова, Минфин согласен на корректировки в этом вопросе, а ситуация должна быть урегулирована в ближайшие недели.

