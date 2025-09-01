Форма поиска по сайту

01 сентября, 14:30

Общество

Маркетплейсы могут ввести специальные отметки для недобросовестных покупателей

Маркетплейсы могут ввести специальные отметки для покупателей, которые систематически не выкупают заказы. Представители онлайн-платформ подчеркивают, что практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов.

Предложение о маркировке поступило от министра экономического развития России Максима Решетникова. Предполагается, что для недобросовестных покупателей может вырасти стоимость доставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМаксим ШаманинКонстантин Цыганков

