Маркетплейсы могут ввести специальные отметки для недобросовестных покупателей

Маркетплейсы могут ввести специальные отметки для покупателей, которые систематически не выкупают заказы. Представители онлайн-платформ подчеркивают, что практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов.

Предложение о маркировке поступило от министра экономического развития России Максима Решетникова. Предполагается, что для недобросовестных покупателей может вырасти стоимость доставки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.