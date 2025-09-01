Форма поиска по сайту

01 сентября, 07:30

Экономика

Беспошлинный порог могут ввести на онлайн-заказы из-за рубежа через маркетплейсы

Беспошлинный порог могут установить на онлайн-заказы из-за рубежа через маркетплейсы. Этот вопрос 12 сентября обсудят эксперты стран Евразийского экономического союза.

В проекте документа порог стоимости, при которым физическим лицам не придется платить пошлину, составит 200 евро. Товары, цена которых будет выше, предлагается облагать пошлиной по ставке 5% от их стоимости, но не менее 1 евро за 1 килограмм.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

