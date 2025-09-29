Минфин может ввести льготы по налогам для семей с детьми и участников СВО

Фото: 123RF/fizkes

Минфин России предложил ввести льготы по транспортному и земельному налогам для семей с детьми и участников СВО. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно инициативе, многодетные семьи смогут рассчитывать на вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

Как указало министерство, при стандартном налоговом вычете на детей будут учитываться доходы налогоплательщика, которые исчисляются нарастающим итогом с начала года и входят в основную базу. Также использовать льготу можно будет при продаже жилья для улучшения жилищных условий.

Ведомство объяснило, что такую льготу могут использовать семьи с несовершеннолетними детьми и семьи с недееспособными детьми. Граждане с двумя и более детьми будут получать льготу на улучшение жилищных условий в том случае, если ребенок родился после продажи жилья, однако до 30 апреля 2026 года.

Ранее в Госдуме допустили снижение ставки по "Семейной ипотеке" до 4% в случае рождения третьего ребенка. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что при рождении первенца будет повышенная ставка, но ниже рыночной – 12%, а рождение второго ребенка позволит взять ипотеку под 6%.

Кроме того, депутаты могут снизить ставку до 10%, так как к моменту принятия закона рыночная ставка может упасть до 12%.

