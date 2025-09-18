Минфин предложил механизм снижения ставки по "Семейной ипотеке"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Минфине России предложили делать ставку по "Семейной ипотеке" более низкой для семей с большим количеством детей. В настоящий момент рассматривается соответствующий механизм, рассказал замглавы министерства Иван Чебесков в рамках Московского финансового форума (МФФ).

"Понимаем, что есть запрос на то, чтобы "семейная ипотека" была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. Мы сейчас эту работу ведем с ведомствами, делаем запросы в субъекты, с парламентом", – пояснил он.

По его словам, одним из ключевых предложений является введение различных ставок в зависимости от количества детей.

Как ранее сообщал директор департамента Минфина Алексей Яковлев, в России по предложениям депутатов обсуждают изменения в программе "Семейная ипотека". Вопрос касается целей, которые ставят перед собой ее участники.

Яковлев тогда отметил, что окончательное решение остается за правительством, однако раскрыл, что программа будет более ориентированной на семьи, в которых воспитывается больше детей.