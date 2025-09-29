Синоптик Позднякова: сухая погода задержится в Москве до 4 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице до конца рабочей недели не ожидается дождей, заявила Агентству "Москва" ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в городе сохраняется прохладная погода. Только в субботу, 4 октября, прогнозируется кратковременный дождь.

В начале недели преобладающая температура по ночам будет 1–3 градуса, затем минимальные показатели составят 0–2 градуса. В столичном регионе до среды, 1 октября, возможны заморозки с температурами до минус 1 градуса.

"Дневная температура сегодня (29 сентября. – Прим. ред.) в Москве 8–10 градусов, во вторник (30 сентября. – Прим. ред.) – 10–12, в среду – 11–13. Приблизительно такая же температура будет и в четверг (2 октября. – Прим. ред.), преобладающая по региону от 7 до 14 градусов. И практически до четверга у нас сохранится холодный северо-восточный ветер", – уточнила она.

В пятницу, 3 октября, дневная температура немного повысится, указала Позднякова. По региону она составит 10–15 градусов.

"Температура воздуха остается всю неделю ниже климатической нормы, где-то на пару градусов", – заключила она.

Ранее на всей европейской территории России зафиксировали температуры ниже нормы. В Приволжье в ближайшие несколько дней воздух может охладиться до минус 5–8 градусов. Низкие температуры ожидаются также в Ростовской (до минус 3 градусов) и Волгоградской (до минус 4 градусов) областях, рассказал синоптик Роман Вильфанд.