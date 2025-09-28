Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 12:30

Регионы

Новости регионов: в Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября

Новости регионов: в Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября

Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

Новости регионов: в Магнитогорске по жалобам жителей в сауну нагрянула полиция

Новости регионов: в Дагестане более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку

Более 450 танцоров одновременно исполнили лезгинку в Дагестане

Еще шесть человек скончались от отравления метиловым спиртом в Ленобласти

Более тонны суррогатного алкоголя изъяли в Ленобласти после массового отравления

Новости регионов: крупный пожар ликвидировали в жилом доме в Ялте

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Ленинградской области

В Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября. Он появился в нескольких районах города. Синоптики рассказали, что снег скоро растает, но для автомобилистов это первый знак, что пора менять резину.

14 человек задержаны в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщила прокуратура региона. По всему региону идут рейды по самогонщикам. Уже изъято более 1 тонны фальсификата. Выяснилось, что за последний месяц около 20 человек погибли от отравления, в крови восьми из них обнаружен смертельно опасный для человека – метанол. Всего задержаны восемь жителей, которые распространяли подпольное спиртное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпогодапроисшествиявидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика