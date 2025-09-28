Новости регионов: в Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября

В Екатеринбурге выпал снег в ночь на 28 сентября. Он появился в нескольких районах города. Синоптики рассказали, что снег скоро растает, но для автомобилистов это первый знак, что пора менять резину.

14 человек задержаны в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщила прокуратура региона. По всему региону идут рейды по самогонщикам. Уже изъято более 1 тонны фальсификата. Выяснилось, что за последний месяц около 20 человек погибли от отравления, в крови восьми из них обнаружен смертельно опасный для человека – метанол. Всего задержаны восемь жителей, которые распространяли подпольное спиртное.

