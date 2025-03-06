"Московский патруль": мужчина взорвал банкомат на Снежной улице

Мужчина взорвал банкомат в отделении банка на Снежной улице в Москве. Подозреваемого уже задержали. По предварительным данным следствия, он работал по заказу телефонных мошенников.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подошел к банкомату, ввел код, чтобы снять наличные, а когда приемник купюр открылся, закинул в него, по предварительным данным, несколько петард.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

