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06 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": мужчина взорвал банкомат на Снежной улице

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Мужчина взорвал банкомат в отделении банка на Снежной улице в Москве. Подозреваемого уже задержали. По предварительным данным следствия, он работал по заказу телефонных мошенников.

Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина подошел к банкомату, ввел код, чтобы снять наличные, а когда приемник купюр открылся, закинул в него, по предварительным данным, несколько петард.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоВлада Егорова
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