Оленьи кровососки активизировались в подмосковных лесах

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

Оленьи кровососки активизировались в лесах Подмосковья, сообщила пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Чаще всего насекомые обитают в заболоченных местностях около лесов, где живут крупные дикие животные, рассказал министр экологии и природопользования Виталий Мосин. В частности, кровососки паразитируют на лосях, вызывая у них раздражение и вынуждая покидать привычные места обитания. Особенно активны кровососущие в первые месяцы осени – сентябре и октябре.

Если поблизости нет дикого животного, насекомое может напасть на человека, предупредили в ведомстве. Укус не представляет серьезной угрозы, но может вызвать индивидуальные неприятные ощущения, такие как зуд, покраснение и раздражение кожи.

Оленьих кровососок также называют лосиными клещами, и меры предосторожности такие же, как от последних: при походе в лес рекомендуется использовать репелленты, надевать плотную одежду, а по возвращении домой проводить осмотр тела.

В Подмосковье до ноября сохраняют активность и клещи. Зоной риска остаются леса, поля, парки и сады. Мосин напомнил, что эти членистоногие переносят опасные заболевания – клещевой энцефалит и боррелиоз.