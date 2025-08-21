21 августа, 14:05Общество
Клещи в Подмосковье будут активны до ноября
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Клещи в Подмосковье после окончания летнего сезона сохранят активность до ноября, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Глава ведомства Виталий Мосин напомнил, что леса, поля, парки и сады остаются зоной риска встречи с этими членистоногими. Они переносят такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Излюбленные места обитания клещей – влажные и тенистые участки.
Министерство призвало граждан надевать закрытую одежду, использовать репелленты, осматривать себя и питомцев после прогулки.
Ранее подмосковные врачи вылечили годовалого ребенка от болезни Лайма – инфекционного заболевания, которое передается через укусы зараженных клещей. За несколько дней до госпитализации ребенок ползал по траве, после чего на его коже появилось покраснение. За три дня оно превратилось в кольцевидное пятно с просветлением в центре. Осложнений удалось избежать благодаря вовремя начатому лечению.
