В Подмосковье обнаружили клещей с анаплазмозом

В Подмосковье выявили клещей, зараженных анаплазмозом – инфекцией, которая вызывает у человека лихорадку и тяжелую интоксикацию. Ранее очаги заболевания фиксировали только на Дальнем Востоке и в Сибири. Теперь в зону потенциального риска может попасть и Московская область.

При этом Роспотребнадзор не подтвердил заражение анаплазмозом в регионе – по последним данным, таких случаев не зарегистрировано.

Медики напоминают: клещи могут переносить и другие инфекции – энцефалит, боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.