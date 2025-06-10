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10 июня, 22:30

Общество

В Подмосковье обнаружили клещей с анаплазмозом

В Подмосковье обнаружили клещей с анаплазмозом

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В Подмосковье выявили клещей, зараженных анаплазмозом – инфекцией, которая вызывает у человека лихорадку и тяжелую интоксикацию. Ранее очаги заболевания фиксировали только на Дальнем Востоке и в Сибири. Теперь в зону потенциального риска может попасть и Московская область.

При этом Роспотребнадзор не подтвердил заражение анаплазмозом в регионе – по последним данным, таких случаев не зарегистрировано.

Медики напоминают: клещи могут переносить и другие инфекции – энцефалит, боррелиоз, также известный как болезнь Лайма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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