12 сентября, 13:00

"Доктор 24": врач рассказал, чем полезна японская ходьба

Чем полезна японская ходьба? Как она влияет на отеки? Насколько полезна для кишечника? Правда ли, что это занятие помогает снизить тревожность и скорректировать осанку?

Насколько эффективны витамины для сердца? Чем таблетки для потенции вредны для сердца? Какие лекарства помогут почистить сосуды и улучшить работу сердца?

Как поддерживать уровень кальция в организме с помощью продуктов? Каким образом продукты с кальцием снижают риск депрессии осенью, а также ранних морщин? Где содержится много кальция, кроме молока?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Тина Петровская, врач-кардиолог Екатерина Шишкина и врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.

Программа: Доктор 24
обществовидео

