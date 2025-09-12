12 сентября, 13:00Общество
"Доктор 24": врач рассказал, чем полезна японская ходьба
Чем полезна японская ходьба? Как она влияет на отеки? Насколько полезна для кишечника? Правда ли, что это занятие помогает снизить тревожность и скорректировать осанку?
Насколько эффективны витамины для сердца? Чем таблетки для потенции вредны для сердца? Какие лекарства помогут почистить сосуды и улучшить работу сердца?
Как поддерживать уровень кальция в организме с помощью продуктов? Каким образом продукты с кальцием снижают риск депрессии осенью, а также ранних морщин? Где содержится много кальция, кроме молока?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Тина Петровская, врач-кардиолог Екатерина Шишкина и врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.