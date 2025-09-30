До 11 градусов и переменная облачность ожидаются в Москве 30 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве во вторник, 30 сентября, составит 9–11 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 7–12 градусов, осадков тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 765 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что атмосферное давление в Подмосковье зафиксировалось на рекордной для 29 сентября отметке – 1 019,3 гектопаскаля (764,47 миллиметра ртутного столба). Прежний максимум был фиксирован 29 сентября 2021 года и составил 1 019 гектопаскалей (764,25 миллиметра ртутного столба).

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, в свою очередь,обратила внимание, что конец сентября в Москве выдался холодным из-за северо-восточных ветров, однако в октябре погода наладится. По ее слоовам, интенсивных осадков в столице и области во второй осенний месяц не будет, но кратковременный дождь может пройти в субботу, 4 октября.