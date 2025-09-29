29 сентября, 13:54Общество
В Москве зафиксирован новый рекорд атмосферного давления
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Атмосферное давление в столичном регионе показало рекордную для 29 сентября отметку – 1 019,3 гектопаскаля (764,47 миллиметра ртутного столба). Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Прежний рекорд синоптики фиксировали несколькими годами ранее, 29 сентября 2021-го, когда столбик показал 1 019 гектопаскалей (764,25 миллиметра ртутного столба).
По словам Вильфанда, пока рано прогнозировать дальнейший рост давления, но рекорд дня уже поставлен.
Ранее сообщалось, что до конца рабочей недели в Москве сохранится сухая и прохладная погода. Кратковременный дождь синоптики ожидают лишь в субботу, 4 октября.
До четверга, 2 октября, сохранится преобладание холодного северо-восточного ветра, а температура воздуха на несколько градусов будет ниже климатической нормы.
"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 сентября