В Москве зафиксирован новый рекорд атмосферного давления

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Атмосферное давление в столичном регионе показало рекордную для 29 сентября отметку – 1 019,3 гектопаскаля (764,47 миллиметра ртутного столба). Об этом сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прежний рекорд синоптики фиксировали несколькими годами ранее, 29 сентября 2021-го, когда столбик показал 1 019 гектопаскалей (764,25 миллиметра ртутного столба).

По словам Вильфанда, пока рано прогнозировать дальнейший рост давления, но рекорд дня уже поставлен.

Ранее сообщалось, что до конца рабочей недели в Москве сохранится сухая и прохладная погода. Кратковременный дождь синоптики ожидают лишь в субботу, 4 октября.

До четверга, 2 октября, сохранится преобладание холодного северо-восточного ветра, а температура воздуха на несколько градусов будет ниже климатической нормы.

