Теплая погода придет в столицу в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Теплая погода ожидается в столице в предстоящие выходные, 4–5 октября. Об этом сообщила метеоролог, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, погода в выходные будет теплее, чем в начале недели, но пасмурнее. Также в воскресенье возможны осадки в виде небольшого дождя.

Утренняя температура в субботу составит 5–7 градусов, днем она поднимется до 11–13 градусов. На смену северо-восточному ветру придет юго-восточный.

Температура в Москве к концу недели будет даже выше климатической нормы на несколько градусов, отметила синоптик.

"Так что погода, в общем-то, относительно теплая. Но я думаю, что дожди, вот они небольшие, поэтому они не принесут особых неприятностей для тех, кто будет отдыхать за городом", – сказала Позднякова.

Метеоролог добавила, что на следующей неделе температурный фон будет также выше нормы, хотя облачная погода сохранится.

Ранее Позднякова сообщила, что в октябре москвичей ожидает настоящая золотая осень. Интенсивных дождей и заморозков в первой половине месяца не будет, однако бабьего лета можно уже не ждать.

В конце сентября на всей европейской части России была зафиксирована температура ниже нормы. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, холодные воздушные массы поступали под влиянием мощнейшего антициклона, что является редкостью для такой большой территории.

