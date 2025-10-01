Заморозки зафиксированы в Москве второй день подряд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве второй день подряд отмечаются заморозки, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Минимум на базовой метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, составил ровно 0 градусов. При этом в Бутове фиксировали 1,4 градуса ниже 0, а в центре города, на Балчуге, столбики термометров поднялись до 4,3 градуса тепла.

На метеостанции в Михайловском в ТиНАО температура опускалась до 4,1 градуса ниже 0. Все подмосковные метеостанции также показали отрицательные значения температуры.

"Холоднее всего по традиции было на "полюсе холода" региона, в Черустях. Там похолодало до минус 4,3 градуса. Отметим, что приведены данные по состоянию на 06:00 и в ближайшие час-два температура может еще немного понизится", – указал Леус.

При этом предстоящая ночь в Москве ожидается без заморозков, в отличие от Московской области, где температура ниже 0 все еще возможна.

Первые осенние заморозки были зафиксированы на опорной метеостанции ВДНХ во вторник, 30 сентября. Тогда температура воздуха там опустилась до минус 0,2 градуса. При этом в Бутове похолодало до 1,7 градуса ниже 0, а на Балчуге столбики термометров зафиксировались на отметке 2,6 градуса тепла.

