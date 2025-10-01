До 14 градусов и небольшая облачность ожидаются в Москве 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Температура воздуха в Москве в среду, 1 октября, составит 12–14 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. В Подмосковье воздух прогреется до 10–15 градусов, дождей тоже не ожидается.

Вместе с тем на территории региона будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 762 миллиметра ртутного столба.

Ранее климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок предупредил, что жителям столицы стоит ожидать учащения периодов повышенного атмосферного давления.

Он пояснил, что в атмосфере Земли замедляется среднегодовая скорость ветра, что связано с глобальным изменением климата. В связи с этим появляются застойные явления, выраженные в блокирующих антициклонах.

Кроме того, 30 сентября в Москве были зафиксированы первые заморозки. К 06:00 вторника температура воздуха на ВДНХ опустилась до минус 0,2 градуса. При этом в Бутове похолодало до 1,7 градуса ниже нуля.