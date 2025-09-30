Синоптик Ильин: атмосферное давление придет в норму в Москве к 5 октября

Рекордное атмосферное давление зафиксировали синоптики в Москве 30 сентября. Предыдущая высочайшая планка держалась с 1942 года. С чем связан такой скачок и как метеозависимым облегчить свое самочувствие, расскажет Москва 24.

"Продолжает повышаться"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Атмосферное давление в столице начало расти еще 29 сентября. Как сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, барометры в Москве около 20 часов понедельника показали 764,7 миллиметра ртутного столба.

Тенденция продолжилась и 30 сентября.

"Как и ожидалось, сегодня в Москве обновлен второй подряд суточный рекорд высокого атмосферного давления. Показания барометров уже в самом начале ночи превысили отметку прежнего достижения, составлявшего 764,1 миллиметра ртутного столба и установленного в 1942 году", – написал Леус.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Максимальной величины атмосферное давление, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, сегодня уже достигло 765,6 миллиметра ртутного столба.

Ситуацию эксперт связал с антициклоном, который установился над столичным регионом. По его словам, в таких условиях давление может еще незначительно подняться в первой половине дня. Окончательное значение нового рекорда станет известно после 21:00.

Ранее главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что предыдущий рекорд в столице для 30 сентября составлял 763,7 миллиметра ртутного столба. В 2025 году он и вовсе может войти в тройку дней с самым высоким давлением в сентябре в целом.

"Самое высокое давление месяца отмечено 28 сентября 2017 года и составляет 768,3 миллиметра ртутного столба", – предупредила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС назвал подобные показатели "экстремально высокими".





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России Атмосферное давление в Москве во вторник составит 765–767 миллиметров ртутного столба. Однозначно существует характеристика того, что это экстремально высокое давление.

По словам метеоролога, всю неделю атмосферное давление в Москве будет стабильно превышать норму на 17–18 миллиметров ртутного столба. Оно останется высоким и в начале следующей недели, однако экстремальных цифр уже не предвидится, добавил Вильфанд.

Не бегать и не читать?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несмотря на экстремально высокое атмосферное давление, ожидать новых рекордов в ближайшее время не стоит. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Рекордно высокое атмосферное давление 30 сентября вызвано скандинавским антициклоном, который в течение практически всей недели будет влиять на погоду в московском регионе. Как раз во вторник мы будем находиться ближе всего к его центру, где всегда максимальные значения", – сказал он.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Однако новых рекордов по этому показателю в ближайшее время ждать не стоит: антициклон будет удаляться, и атмосферное давление начнет понижаться, но не сильно. В четверг и в пятницу оно составит порядка 760 миллиметров ртутного столба, и лишь к воскресенью давление упадет до 745−747 миллиметров. Это норма, которая составляет 745−755 миллиметров ртутного столба.

При этом рекордные цифры в будущем могут начать фиксировать еще чаще. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

"Можно ожидать учащения подобных периодов. Это напрямую зависит от барических образований, так как антициклон, который сейчас стоит над Москвой, приносит рекордно высокое атмосферное давление", – объяснил он.

Эксперт связал это с глобальным изменением климата в атмосфере Земли, из-за которых замедляется среднегодовая скорость ветра.

"Возникают застойные явления, выраженные в блокирующих антициклонах. В них движение воздушных масс менее интенсивное по сравнению с циклонами", – подчеркнул он.





Николай Терешонок климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Эти антициклоны могут задерживаться на одной территории длительное время, что мы и наблюдаем в этом году. Зимой это было выражено отсутствием снега, в остальные времена года – теплой погодой и высоким атмосферным давлением.

При этом такая обстановка – традиционно непростая для метеозависимых. У них могут наблюдаться колебания давления и головные боли, рассказала Москве 24 врач-терапевт Людмила Лапа.

"В подобных условиях возрастает нагрузка на сосуды, так как происходит их спазм и изменяется реология (текучесть. – Прим. ред.) крови в сторону загущения. Поэтому временно следует отменить физические нагрузки, такие как фитнес или бег, чтобы уменьшить напряжение. Также стоит избегать интенсивного чтения, чтобы не увеличивать нагрузку на голову и не усугублять когнитивные нарушения", – подчеркнула специалист.





Людмила Лапа врач-терапевт Ходьба не запрещена, особенно на свежем воздухе, поскольку любое движение улучшает кровоснабжение. Также на него влияют правильное питание, соблюдение питьевого режима и спокойное пребывание дома.

Терапевт рекомендовала воздержаться от кофе и крепкого чая при высоком давлении, отдав предпочтение обычной воде. Содержащийся в этих напитках кофеин поднимает давление и провоцирует спазм сосудов, подчеркнула терапевт.

Также она посоветовала внимательно относиться к приему препаратов от давления, назначенных врачом. Если предпринять необходимые меры, этого будет достаточно для нормальной жизни, заключила Людмила Лапа.

