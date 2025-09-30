Климатолог Терешонок: в Москве участятся периоды повышенного атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы стоит ожидать учащения периодов повышенного атмосферного давления, заявил в беседе с Москвой 24 климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок.

"Это напрямую зависит от барических образований, так как антициклон, который сейчас стоит над Москвой, приносит рекордно высокое атмосферное давление", – заявил специалист.

По его словам, в атмосфере Земли замедляется среднегодовая скорость ветра, что связано с глобальным изменением климата. Из-за этого появляются застойные явления, выраженные в блокирующих антициклонах.

"В них движение воздушных масс менее интенсивное по сравнению с циклонами. Эти антициклоны могут задерживаться на одной территории длительное время, что мы и наблюдаем в этом году", – подчеркнул Терешонок.

Климатолог напомнил, что зимой это выражалось в отсутствии снега, а в остальные времена года – теплой погодой и высоким атмосферным давлением. Последнее, зафиксированное 30 сентября, оказалось вызвано скандинавским антициклоном, заявил, в свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Он уточнил, что антициклон будет на протяжении почти всей недели влиять на погоду в столичном регионе, но как раз во вторник, 30-го числа, Москва оказалась ближе всего к его центру, где всегда максимальные значения.

"Однако новых рекордов по этому показателю в ближайшее время ждать не стоит: антициклон будет удаляться, и атмосферное давление начнет понижаться, но не сильно", – сказал он.

В четверг и пятницу, 2 и 3 октября, оно достигнет уровня порядка 760 миллиметров ртутного столба, но к воскресенью, 5 октября, упадет до 745–747 миллиметров. При этом норма составляет от 745 до 755 миллиметров.

Рекордное атмосферное давление, зафиксированное 30 сентября, составило 766,1 миллиметра ртутного столба, что оказалось выше предыдущего рекорда, установленного в 1942 году.

При этом синоптики не исключали, что в этот день могут обновить рекорд максимального давления за месяц в целом. Рекорд был установлен еще 28 сентября 2017 года и составлял 768,3 миллиметра.

