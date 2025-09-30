Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве 30 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 30 сентября обновился суточный рекорд высокого атмосферного давления, сообщила в телеграм-канале ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, 29 сентября после полудня атмосферное давление снижалось, однако вечером вновь стало повышаться. Максимум пришелся на 21:00. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано 765 миллиметров ртутного столба. Ночью давление продолжило расти, тем самым побив рекорд 30 сентября 1942 года.

"В 08:00 <...> атмосферное давление достигло 766,1 миллиметра ртутного столба <...> и пока не собирается понижаться", – рассказала синоптик.

Она отметила, что 30 сентября может стать днем с максимальным давлением за месяц в целом.

"Самое высокое давление месяца отмечено 28 сентября 2017 года и составляет 768,3 миллиметра ртутного столба <...>", – уточнила она.

Тем временем в разных районах Москвы и Подмосковья заметили первый осенний иней, передает ТАСС. Тонкий снежный слой покрыл газоны на северо-западе, западе, востоке и юго-востоке столицы.

Кроме того, иней образовался в подмосковных Красногорске, Шатуре и Раменском, где в ночное время столбики термометров опустились ниже нуля.

В ночь на 30 сентября первые осенние заморозки зарегистрировали на опорной метеостанции ВДНХ. В 06:00 температура воздуха там понизилась до минус 0,2 градуса. В Бутове было 1,7 градуса ниже нуля, а на Балчуге – 2,6 градуса выше нуля. В Московской области холоднее всего было в Черустях, где зафиксировали минус 6 градусов.