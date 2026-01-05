Собянин: пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву, вечером 4 января. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр столицы уточнил, что сотрудники спецслужб уже прибыли к месту падения фрагментов БПЛА.

Таким образом, за 4 декабря над Московским регионом было уничтожено в общей сумме 44 вражеских дрона. О каких-либо последствиях воздушной атаки не сообщалось.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Спустя некоторое время ограничения в этих аэропортах отменили.