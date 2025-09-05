Эксперт Тишковец призвал не опираться на народные приметы при прогнозе погоды на зиму

Ряд народных примет указывает на сильные холода грядущей зимой. Одна из них – большое количество рябины. Стоит ли верить таким "прогнозам" – в материале Москвы 24.

Популярные приметы

Согласно народным приметам, богатый урожай ягод и фруктов часто предвещает суровую зиму. Также погоду предсказывали по веткам рябины: если они густо усыпаны алыми гроздьями, стоит ждать дождливую осень и холода в дальнейшем. Предки объясняли это тем, что дерево таким образом заранее заботится о птицах и животных, обеспечивая им пропитание в холода.

Кроме того, долгую зиму пророчили дождливое лето и теплая затянувшаяся осень. Большое количество шишек на елях, размещенных внизу, говорило о затяжных и ранних холодах, а вверху – о короткой зиме. А вот о приближении теплой зимы судили по появившимся поздней осенью комарам.

Также бывалые грибники подмечали, что появление осенних опят обычно завершает грибной сезон и свидетельствует о начале осени. Ранее биологи уже прогнозировали волну этих грибов в Подмосковных лесах.

О скором приходе холодов также говорила быстро желтеющая листва: она начинает быстро менять окраску, если довольно долго держатся низкие температуры. Тогда почва промерзает, и деревьям недостает влаги.

При этом с приходом зимы примет не становилось меньше: например, в народе было принято разглядывать узоры на окне зимой. Если ветви тянулись вверх, предки ждали морозов и ясной погоды. Если же наклонялись вниз – это означало потепление и снегопад.

Приглядывались и к поведению птиц. К примеру, если воробьи нахохлились и прячутся в траве у подножия деревьев, через пару дней усилятся морозы. А если вороны громко каркают и кружат в небе, то это к метели.

Для тех, кто хочет спланировать урожай следующего дачного сезона, тоже существует ряд поверий. Например, снежная зима – к дождливому лету, плюс пушистый снежный покров обещает садоводам хороший запас влаги в почве. Холодная же зима – к жаркому лету, считали предки.

Ученые против?

Климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 призвал относиться к народным предсказаниям с долей здорового скепсиса. По результатам исследований, большинство примет на практике не подтвердились, отметил он.





Николай Терешонок климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Мы когда-то делали анализ касаемо рябины: вероятность, что примета сбудется, не превысила 70%. Также исследовались приметы, связанные с началом и окончанием сезонов. Они сопоставлялись с метеорологическими данными разных городов. Некоторые набирали чуть больше 50% правдивости, а так, чтобы 60–70%, почти ничего и не было.

В то же время примета, связанная с рябиной, вполне может сбыться в 2025 году, обратил внимание Терешонок.

"Нынешняя осень богата рябиной, что говорит о снежной зиме. И прогнозами это подтверждается: мы ждем достаточно холодный сезон и весьма обильные осадки. Частично в зимний период будут незначительные перепады температур, но холода ожидаем. Таким образом, рябина в этом году подтверждает научные данные", – констатировал специалист.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что в профессиональной среде предсказание погоды – строгая наука.

"Мы не пользуемся народными приметами, чтобы предвидеть будущее, и применяем исключительно научные методы долгосрочного прогнозирования подбором аналоговых ситуаций. Все это рассчитано на статистике и методом подбора. Другими словами, мы пытаемся найти нечто похожее, что было когда-то. Именно это является основанием, аргументом для того, чтобы предупреждать о будущих сценариях атмосферы", – объяснил Тишковец.

В то же время он отметил, что ряд народных наблюдений имеет под собой логическое обоснование. Однако в целом эксперты все же призвали доверять современным методам прогнозирования погоды.