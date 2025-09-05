Климатолог: "костры рябин" могут предсказать погоду зимой с вероятностью около 70%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Так называемые костры рябин могут предсказать зимнюю погоду с вероятностью около 70%. Об этом Москве 24 рассказал климатолог Николай Терешонок.

Эксперт обратил внимание, что в мире существует много примет, предвещающих холодную зиму. При этом самой популярной из них, по его мнению, является примета с гроздьями рябины.

"Если их много, то якобы будет холодная зима. Вероятность правдивости каждой приметы – это примерно 50%. Мы с коллегами когда-то делали анализ, касаемо рябины. Там вероятность чуть выше, но не превысила 70%", – сказал Терешонок.

Климатолог добавил, что анализу были также подвергнуты приметы, связанные с температурными полями, с началом и окончанием сезонов и обилием снежного покрова. Специалисты сопоставили их с метеорологическими данными из разных городов.

Терешонок рекомендовал ориентироваться на метеорологические прогнозы, так как результаты исследования показали, что примет, вероятность правдивости которых составила бы 60–70%, практически нет.

"Сейчас специалисты улучшают качество своих прогнозов, но чаще всего они не долгопериодные – в основном, на неделю. Но в них сопоставляются все факторы и даются рекомендации на сезоны", – подчеркнул он.

При этом прогнозы подтверждают, что приближающаяся зима будет снежной, о чем свидетельствует и нынешнее "богатство" рябины, указал Терешонок.

"Мы ждем достаточно холодный сезон и весьма обильные осадки. Конечно, частично в зимний период будут незначительные перепады температур, но в целом ожидаем холода", – заключил климатолог.

Ранее синоптик Роман Вильфанд призывал москвичей не ждать бабьего лета в ближайшее время. Он пояснил, что это явление обычно наступает после длительных дождей и холодов, принося сухую и теплую погоду. Однако в столице такого резкого перехода не было.

При этом метеорологическая осень, по прогнозам, придет в Москву во второй половине сентября. Синоптики отмечают, что среднемесячная температура воздуха в первый месяц нового сезона в средней полосе России превысит климатическую норму на 1–2 градуса.