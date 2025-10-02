Гидрометцентр: зима 2025 года в России будет холоднее предыдущей

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Предстоящая зима в России будет значительно холоднее прошлой, заявили ТАСС в Гидрометцентре.

Как указано в вероятностном прогнозе, на большей части европейской территории страны, в центре и на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, январь 2026 года ожидается значительно морознее 2025-го. Кроме того, практически во всей РФ средняя температура в декабре будет ниже, чем в 2024-м.

На севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федокруге, на севере Уральского федокруга, на севере и в центре Сибирского федокруга среднемесячная температура воздуха окажется ниже, чем в ноябре прошлого года.

Февраль будет холоднее на севере Красноярского края и на западе Якутии. При этом средняя месячная температура в марте 2026-го прогнозируется выше нормы на большей части территории России.

Температура, близкая к нормальным показателям, ожидается на юге европейской территории страны и Сибирского федерального округа, а также на Дальнем Востоке, за исключением запада Якутии.

Между тем 2024 год стал аномальным с точки зрения осадков, в том числе в РФ. По словам эксперта Стефана Уленбрука, в Южной Азии, Пакистане, Индии и в Сахеле в западной части Центральной Африки за прошлый год выпало больше осадков, чем обычно.

Эти изменения также сказались на уровне воды в реках. В частности, отклонения речного стока от нормы наблюдались примерно на 60% глобальной площади водосбора.