Путин обратил внимание на жаркую погоду в этом году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время беседы с главой ЛНР Леонидом Пасечником обратил внимание на жаркую погоду в этом году.

Пасечник рассказал российскому лидеру, что в 2024-м было собрано меньше урожая, чем прогнозировалось. Он связал эти проблемы с весенними заморозками и летней засухой. Глава ЛНР в контексте этой темы также сообщил, что за весь прошлый год в регионе не было дождя.

"В этом году тоже очень жарко было", – отметил Путин в ответ на слова Пасечника.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что плато потепления на Земле продлится до 2035 года. По его словам, изменение климата определяет только Солнце. Такие процессы происходят каждые 200 лет. После 2035-го начнется постепенный переход к похолоданию, уточнил эксперт.

