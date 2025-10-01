Синоптики третий вечер подряд фиксируют заморозки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За несколько часов до полуночи в Московской области вновь начались заморозки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Гидрометцентра РФ.

Метеостанция поселка Черусти, который находится в восточной части Подмосковья, фиксирует температуру воздуха минус 0,4 градуса. Именно здесь на протяжении последних двух ночей отмечалась самая низкая температура воздуха в регионе.

Прошлой ночью, 1 октября, столбики термометров здесь опускались до 4,3 градуса ниже нуля, а позапрошлой ночью, 30 сентября, – до минус 6 градусов.

Также вплотную к нулевой отметке приближается температура воздуха в районе Серебряных Прудов, где метеостанция фиксирует 0,2 градуса.

Говоря о погоде в Москве, специалисты отметили, что на главной метеостанции города, расположенной на территории ВДНХ, столбики термометров, по последним данным, показывают плюс 7,3 градуса. В центре города – у гостиницы "Балчуг" температура воздуха составляет плюс 10,1 градуса.

Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что теплая погода ожидается в столице в предстоящие выходные, 4–5 октября. По ее прогнозам, погода в эти дни будет теплее, чем в начале недели, но пасмурнее. Также в воскресенье возможны осадки в виде небольшого дождя.